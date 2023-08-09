Украинская армия во время своего контрнаступления столкнулась с сильной линией обороны, она несет тяжелые потери.

Обозреватель этого телеканала Стивен Коллинсон заявил, что трудности ВСУ обусловлены тем, что у ВС РФ были несколько месяцев на подготовку оборонительной позиции. Вдобавок, российские войска имеют заметное превосходство перед наступающими подразделениями.

«Атакующая сторона должна иметь численное преимущество перед хорошо окопавшимися войсками», - напомнил журналист азы тактики.

Из-за этого боевые действия заметно затянулись, они перестали носить характер блицкрига, как на это рассчитывали правительство Зеленского и Запад. Ведутся очень изнурительные для украинцев бои, за счет этого конфликт может продлиться до следующего года.