CNN: история Тревора Рида может помешать обмену заключенными между США и Россией

Он был осужден в России за нападение на полицейских, но затем его обменяли на россиянина Константина Ярошенко. Вслед за этим Рид направился воевать на Украину и получил ранение.

Белый дом считает, что такое поведение Рида может стать в дальнейшем серьезным препятствием при обмене заключенными. Его мнение привело в своем материале CNN. Американское правительство надеется, что все это не станет преградой при общении в попытке вернуть в Соединенные Штаты Уилана и Гершковича. Оно пытается дистанциироваться от такого поведения своего гражданина.

«Речь идет о поступке, который данное лицо совершило по своему желанию», - так считают госчиновники.

Две недели назад Рид получил осколочные ранения, наступив на мину. После этого он изъявил желание вернуться домой, и ему пришлось просить о помощи у собственного правительства, чтобы оно помогло ему сделать это. Бывший заключенный подписал контракт с украинским министерством обороны, который ограничивает теперь его действия.