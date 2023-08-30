CNN назвал американские истребители в ВСУ заманчивыми целями для российских ракет

Как только F-16 начнут поступать на Украину, их тут же начнут перехватывать как в воздухе, так и на аэродромах, уничтожая при любой удобной возможности.

Обозреватели в своей статье указали, что сейчас приоритетными целями для российских ракет выступают системы ПВО Patriot. Но как только с Запада начнет поступать боевая авиация, это немедленно изменится.

«Истребители F-16 представляли бы собой гораздо более заманчивую цель для ударов», - указали журналисты.

Они привели точку зрения эксперта Марка Канциана, который утверждает, что успехи России на ниве уничтожения западной техники быстро деморализуют и правительство Зеленского, и общество. Люди разочаруются в возможности вести боевые действия при очень быстрой потере всей помощи с Запада.