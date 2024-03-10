CNN: российская авиабомба уничтожила украинскую оборону

В Штатах заявили, что отечественная авиабомба ФАБ-1500 уничтожила оборону Незалежной и привела к изменению баланса на линии фронта. Об этом сообщает CNN .

Отмечается, что Вооруженные Силы РФ превратили базовое оружие времен СССР в планирующую бомбу, которая способна после падения образовать кратер шириной 15 м.

Уточняется, что видео военных действий в ДНР показали колоссальную силу таких бомб, так как они поражали все центры обороны украинцев.

Добавляется, что применение ФАБ-1500 оказывает значительное давление на моральный дух украинских военнослужащих.

Напомним, что артиллеристами РФ были уничтожены ударом ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые используются украинскими войсками.