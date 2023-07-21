CNN сообщило о похищении части поставленного Украине оружия

Журналисты в своей статье опираются на отчет военного ведомства Соединенных Штатов. В нем говорится, что кражи части поставок для Киева происходили на самых разных этапах. В некоторых замешаны сами производители вооружений, в других – добровольцы, служащие в ВСУ. Например, в одном из добровольческих формирований бойцы похитили 60 единиц стрелкового оружия и большое количество патронов. Считается, что это было сделано для продажи вооружения на черном рынке.

Хищению подвергаются даже такие крупные объекты, как вертолеты и ракеты. Правда, по заверению генерального Пентагона, такие большие вещи гораздо легче отследить в случае их пропажи. По этой причине осенью 2022 года были возобновлены специальные инспекции на украинские склады, где представители США проверяют целостность всех поставок.