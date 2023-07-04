CNN: Запад начинает нервничать из-за отсутствия результатов контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Украины не оправдало ожиданий на Западе, констатирует CNN. Там рассчитывали, что ВСУ будут продвигаться на километры вперед, а локальные успехи киевской армии измеряются метрами.

Из-за этого западные союзники Киева начинают нервничать. Они прекрасно понимают, что без их помощи Украине не победить Россию, но в случае затягивания конфликта их поддержка может перестать быть такой последовательной.

Западным лидерам – некоторым из которых предстоят выборы в ближайшие полтора года – необходимо оправдать вливание огромного количества ресурсов в Украину, когда их собственные избиратели вынуждены потуже затягивать пояса.

Очень сложно будет оправдать инфляцию, растущие процентные ставки и вялость экономики, если еще и на поле боя не будет успехов.