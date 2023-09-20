CNN: затягивание украинского конфликта играет на пользу России

Все, что затягивает конфликт на Украине, играет в пользу России и против Запада, заявил аналитик Chatham House Кейр Джайлс для CNN.

Поскольку боевые действия затянутся до 2024 года, а возможно, и дальше, западным странам будет все труднее обеспечивать Украину всем необходимым.

В то же время у России достаточно артиллерии и авиации для нанесения разрушительных ударов по украинским войскам и инфраструктуре.

Кроме того, указывает Джайлс, для России это «война на века», которая затрагивает фундаментальные идеи российской идентичности, поэтому Владимир Путин будет тверд в ее осуществлении.