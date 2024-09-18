Стрельба и задержание 20 человек: стали известны подробности спецоперации силовиков в Ярославской области
В эти минуты в городе Тутаеве Ярославской области подразделения ФСБ и МВД совместно с бойцами Росгвардии проводят спецоперацию по нейтрализации преступных элементов, сообщается в пресс-службе регионального главка полиции.
Ранее стало известно, что вечером в среду, 18 сентября, в Тутаеве под окнами многоквартирных домов на улице Дементьева силовики затормозили несколько машин на проезжей части, водителей вынудили выйти и лечь лицом на асфальт. Несколько человек попытались убежать.
Сообщается о задержании возле парка на улице Дементьева не менее 20 человек. Других подробностей пока не приводится.
Местные жители выкладывают в пабликах кадры происходящего. Они сообщают о звуках выстрелов. В городе слышна пальба и канонада.
Как передает Shot, задержанные мужчины на нескольких машинах приехали в Тутаев из соседнего Рыбинска для участия в разборках с местными жителями.
«В данный момент задержанных увезли в одно из отделений на допрос, чтобы уточнить детали предстоящей „стрелки“ и установить их личности. В результате операции силовиков никто не пострадал», — приводится в публикации.