Мигрантам запретят работать в алкогольных магазинах Подмосковья
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В Московской области планируют ввести очередные ограничения для трудовых мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Иностранным гражданам запретят работать в магазинах, в которых продается алкогольная продукция.
Ранее мигрантам ограничили работу в некоторых сферах. В частности, они не могут работать в торговле лекарственными препаратами.
Во многих российских регионах ограничена деятельность мигрантов в сфере продажи спиртных напитков и табачных изделий.
В связи с распространением данной тенденции поступило предложение ввести данное ограничение и на территории Подмосковья.
Ранее сообщалось о том, что Медведев предложил запретить сезонным мигрантам привозить свои семьи.