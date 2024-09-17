Мигрантам запретят работать в алкогольных магазинах Подмосковья

В Московской области планируют ввести очередные ограничения для трудовых мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Иностранным гражданам запретят работать в магазинах, в которых продается алкогольная продукция.

Ранее мигрантам ограничили работу в некоторых сферах. В частности, они не могут работать в торговле лекарственными препаратами.

Во многих российских регионах ограничена деятельность мигрантов в сфере продажи спиртных напитков и табачных изделий.

В связи с распространением данной тенденции поступило предложение ввести данное ограничение и на территории Подмосковья.

Ранее сообщалось о том, что Медведев предложил запретить сезонным мигрантам привозить свои семьи.