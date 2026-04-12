Дачникам напомнили о безопасной дистанции до леса

В садовых товариществах, расположенных в зонах риска лесных пожаров, усиливается контроль за соблюдением противопожарных требований. В МЧС напомнили о минимально допустимых расстояниях между постройками и лесными массивами, а также о регулярных проверках территорий.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Курганской области сообщили, что на территориях садовых товариществ, находящихся в потенциально опасных с точки зрения лесных пожаров районах, действуют строгие требования к размещению построек. В частности, расстояние от дачных зданий до хвойных насаждений должно составлять не менее 50 метров, а до лиственных — не менее 30 метров.

В ведомстве уточнили, что подобные нормы направлены на снижение риска распространения огня и рассматриваются как обязательные для соблюдения в указанных зонах.

Также отмечается, что сотрудники МЧС проводят регулярные проверки СНТ. В ходе инспекций оценивается состояние участков, включая своевременную уборку сухой травы и мусора, наличие источников противопожарного водоснабжения, а также доступность подъездных путей для спецтехники.

Кроме того, спасатели ежедневно проводят профилактическую работу с владельцами дачных участков. Гражданам разъясняют возможные меры административной ответственности за нарушение требований, включая оставление территории без обработки и разведение открытого огня в запрещенных условиях.

