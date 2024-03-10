Daily Express: автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца в Великобритании

Возле Букингемского дворца произошел инцидент: так, в его ворота врезался автомобиль. Об этом сообщает издание Daily Express .

Уточняется, что водитель задержан полицейскими.

Отмечается, что данный инцидент случился ночью 9 марта, а водитель в настоящее время арестован в связи с подозрением в нанесении «противозаконного ущерба».

Поясняется, что водитель был госпитализирован, а полицейские проводят расследование произошедшего.

Это уже не первый неприятный инцидент возле дворца. Так, летом вооруженный ножом мужчина приковал себя к воротам, а в ответ на просьбу полицейских объяснить свой поступок молодой человек нанес себе ножом несколько ранений и наотрез отказался идти на контакт.