Daily Express: автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца в Великобритании
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Возле Букингемского дворца произошел инцидент: так, в его ворота врезался автомобиль. Об этом сообщает издание Daily Express.
Уточняется, что водитель задержан полицейскими.
Отмечается, что данный инцидент случился ночью 9 марта, а водитель в настоящее время арестован в связи с подозрением в нанесении «противозаконного ущерба».
Поясняется, что водитель был госпитализирован, а полицейские проводят расследование произошедшего.
Это уже не первый неприятный инцидент возле дворца. Так, летом вооруженный ножом мужчина приковал себя к воротам, а в ответ на просьбу полицейских объяснить свой поступок молодой человек нанес себе ножом несколько ранений и наотрез отказался идти на контакт.