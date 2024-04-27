Выставка трофейной техники стран НАТО в Парке Победы на Поклонной горе является насмешкой президента России Владимира Путина над Западом, пишет британская газета Daily Express.

Издание увидело издевку в том, что поверженная западная техника будет выставлена на всеобщее обозрение сразу после того, как США и Великобритания объявили о новых пакетах военной помощи Украине. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что поставки вооружения на Украину лишь приведут к большим жертвам, но не помешают достижению целей СВО.

Выставка на Поклонной горе откроется 1 мая и будет работать в течение месяца.

Всего на стендах будет представлено более 30 видов техники производства 12 стран. Посетители смогут увидеть немецкие танк Leopard и боевую машину пехоты Marder, американскую БМП Bradley, шведскую БМП CV90, французскую ББМ АМХ-10RC.