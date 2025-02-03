Дан прогноз об освобождении Харьковской области российской армией

Рано или поздно Харьковская область будет освобождена от ВСУ. Такое заявление сделал Виталий Ганчев, глава российской администрации данного региона. Его слова привело РИА Новости.

Ганчев утверждает, что Харьковская область имеет большое значение для России, как в политическом отношении, так и в стратегическом. Российским военным необходимо обеспечить санитарную зону, свободную от украинской армии, чтобы та не могла обстреливать Луганскую Народную Республику, а также Белгородскую область. Такое мнение уже высказывал президент РФ Владимир Путин.

«Я уверен, что Харьковская область все-таки будет освобождена», — указал он.

Он добавил, что у ВС РФ уже есть заметная положительная динамика на данном направлении.

Ранее Ганчев заявил, что российские подразделения взяли под свой контроль не менее 70 населенных пунктов в Харьковской области. В 34 из этих пунктов уже восстановлено административное управление военно-гражданской администрации России.