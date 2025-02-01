Ганчев: не менее 70 населенных пунктов в Харьковской области находятся под контролем РФ

Виталий Ганчев, глава администрации Харьковской области, подконтрольной России, рассказал в беседе с РИА Новости, что около 70 населённых пунктов в регионе находятся под контролем российских войск.

В 34 из них можно добраться до здания администрации Харьковской области. В основном это небольшие населённые пункты. Среди крупных городов областного значения, которые раньше были районными центрами, на сегодняшний день является только Волчанск, как отметил Ганчев.

«Вот не так давно наши военные освободили поселок Двуречное, это тоже ранее был поселок городского типа, являлся районным центром Харьковской области, который в 2022 году вошел в состав Купянского района. Остальные поселки — это, конечно, небольшие села, но по-прежнему там проживают люди», — сказал Ганчев.

Он сообщил, что в 34 из этих 70 населённых пунктов уже восстановлено административное управление военно-гражданской администрации. В этих населённых пунктах проживает около 2 тысяч человек. В остальные населенные пункты работники гражданской администрации пока не могут попасть из-за проблем с безопасностью

«И, опять же, нужно понимать, что основная часть населения, которое там остается, это люди пожилого возраста или же люди, которые действительно нуждаются в медицинской поддержке, в социальной поддержке. Наша задача установить их и оказать сразу же помощь», — подчеркнул Ганчев.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Западное в Харьковской области.