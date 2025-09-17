Дания закупит высокоточное оружие в страхе перед «российской угрозой»

Правительство Дании объявило о масштабной программе перевооружения, направленной на противодействие потенциальной российской угрозе. Премьер-министр Метте Фредериксен официально заявила о планах закупки высокоточного оружия большой дальности, специально предназначенного для сдерживания России. Такие сведения передает Reuters.

При этом глава датского правительства сделала важное уточнение: несмотря на масштабные военные приготовления, прямого риска нападения России на Данию нет. Политик лишь подчеркнула долгосрочный характер планируемых оборонных мер.

«Нет никаких сомнений в том, что Россия будет представлять угрозу для Европы и Дании на долгие годы», — сказала она.

Параллельно с закупками нового вооружения Копенгаген объявил о значительном увеличении военного бюджета, который с 2022 года сталкивается с острой нехваткой финансирования.

Отмечается, что Дания, традиционно считавшаяся второстепенным игроком в НАТО, теперь активно укрепляет свой оборонный потенциал. Какое именно оружие закупит скандинавская страна пока неизвестно. Эксперты в области обороны считают, что закупка включит в себя некие ракетные системы, способные поражать цели на значительном расстоянии.

