Евросоюз не смог убедить Турцию отказаться от закупок нефти у России

Несмотря на все свои усилия, в Евросоюзе так и не сумели убедить Турцию отказаться от приобретения нефти из РФ. Такое заявление сделала газета Politico.

Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз ввести вторичные санкции в отношении покупателей российской нефти. Он также пообещал, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении РФ, если все члены НАТО полностью откажутся от приобретения нефти у России. В то же время Брюссель не сумел убедить Турцию полностью прекратить такой импорт.

«Брюссель мало что может сделать, чтобы заставить Турцию, которая не является членом ЕС, изменить позицию», — указали журналисты.

Они добавили, что ни США, ни Европа не могут предложить туркам достаточно, чтобы те согласились добровольно лишиться доступа к дешевым энергоресурсам.

