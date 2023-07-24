Всему виной плохая организация и скверное планирование. Из-за этого темпы продвижения украинцев исчисляются не километрами, а метрами.

Франц-Стефан Гади, консультант лондонского Международного института стратегических исследований, изложил в статье свое видение той ситуации, которая сложилась в зоне спецоперации. По его мнению, все атаки ВСУ производятся в пешем порядке. Мало того, даже доставка боеприпасов на передовую делается так же. Все из-за того, что любая техника, попадающая в зону досягаемости ВС РФ, почти немедленно уничтожается. Он считает, что вина за это лежит на командовании украинской армии.

«Операция была плохо спланирована и организована. Отсутствовала координация действий наступающих подразделений», - написал Гади на страницах издания Das Erste.

Вдобавок ко всему, ВС РФ сумели создать крайне плотную оборону. Ни одна армия в мире не имеет опыта прорыва подобных боевых порядков при настолько сильном противодействии.