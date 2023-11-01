«Даже не заподозрят подвоха»: как нейросети помогут интернет-преступникам выманивать деньги у россиян

Активное развитие нейросетей — впечатляющее технологическое явление, которое приносит много пользы и упрощает людям жизнь во многих сферах. Но, как это часто бывает, технические новшества могут использоваться и мошенниками.

Ваге Закарян, руководитель команды разработки супераппа Gem Space, рассказал нам, в чем заключается главный минус ИИ. По его словам, злоумышленники могут применять нейросети финансового мошенничества.

«Известные схемы, когда людям звонят с целью получить деньги якобы для родственника, попавшего в беду, обретают новые особенности. С помощью нейросетей у преступников скоро получится вызывать больше доверия у пользователей. Например, можно подделать голос конкретного человека, если есть его образец, и именно этим голосом поговорить с родственниками, которые даже не заподозрят подвоха», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Нейросети, добавил эксперт, способны не только подделывать чужие голоса, но и генерировать любые изображения и видео. Это значит, что фейковые материалы могут использоваться для подтверждения слов злоумышленников. Например, потенциальной жертве могут показать кадры неприятной ситуации, якобы произошедшей с их родственником. Кроме того, созданные ИИ фото позволят обходить биометрическую защиту, как на смартфоне, так и в банкоматах.

«Такие прецеденты могут начать происходить в любое время, так как эти технологии доступны широкому кругу людей уже в наши дни», — предупредил Закарян.

Чтобы не стать очередной жертвой изобретательных мошенников, добавил он, нужно всегда внимательно проверять факты или уточнять информацию у людей, которым человек доверяет.

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