«Уже используется в рамках войны»: футуролог раскрыл, как нейросеть заменит солдат

Темпы развития нейросетей удивляют и пугают уже сейчас: ИИ способен писать музыку, рисовать, создавать осмысленные тексты и даже проводить глубокий анализ. Многие эксперты задаются вопросом, как технологический прорыв отразится на военной сфере, ставшей в последнее время крайне актуальной.

Руслан Юсуфов, футуролог и основатель компании «MINDSMITH», рассказал нам, сможет ли искусственный интеллект заменить военных. Эксперт считает, что произойдет это не в ближайшие десятилетия. Нужно время.

«У любого ИИ есть погрешность, ошибки, некорректные выводы. Если применение ИИ возможно при фильтрации контента, то при боевых задачах, где на кону жизни людей, полностью полагаться на ИИ пока нельзя. Замена военных будет происходить постепенно — сначала ИИ будет выступать в роли советника, а уже затем как автономная единица», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Антропоморфный, то есть человекообразный робот, например, вряд ли будет эффективен без высокоразвитого ИИ, считает Юсуфов. Солдаты выполняют важные задачи, включая контроль территорий. Несмотря же на успехи в робототехнике, еще далеко до того, чтобы робот с нейросетью стал настолько же многофункциональным, как хорошо обученный пехотинец.

«Есть отдельная проблема, сопряженная с использованием ИИ в военной сфере: в случае ошибки определить виновника военного преступления будет проблематично. Непонятно, кто виноват: оператор, разработчик или алгоритм», — добавил футуролог.

Нейросети, по мнению эксперта, будут полезны в предиктивной аналитике на тактическом и стратегическом уровнях. Они же смогут управлять стационарными гаубицами, дронами, танками и турелями. Возможно и применение ИИ в радиоэлектронной борьбе — для поиска частот или оптимального вектора взлома вражеских устройств. В разработке бронетехники генеративный ИИ сможет применяться для создания новых моделей или поиска уязвимостей в существующих.

«Уже сейчас ИИ используется в рамках гибридной войны: в информационных кампаниях, при принятии решений о введении санкций, при перехвате и обработке больших данных. Также ИИ используется для поддержки систем наведения, анализа снимков, обнаружения противника, разметки целей. Автономные боевые единицы пока что преимущественно находятся на этапе тестирования», — резюмировал Юсуфов.

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