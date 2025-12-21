Дебошир разбил витрины и парфюм в торговом зале на Кубани

В Славянске-на-Кубани произошел инцидент, больше похожий на сцену из абсурдистского фильма. Мужчина 51 года, находившийся в состоянии, несовместимом с пребыванием в общественном месте, ворвался в местный магазин косметики, предварительно избавившись от всей одежды, сообщили в Telegram-каналах.

Его визит обернулся масштабными разрушениями: практически все стенды с товарами были опрокинуты, а полы усыпали осколками разбитой парфюмерной продукции и сувенирной посуды. Работники торговой точки, проявив хладнокровие, сумели запереть дебошира внутри помещения, не допустив его побега.

Полиции потребовалось более часа, чтобы прибыть на вызов. За это время буйного посетителя, в конце концов, одели и обезвредили. При задержании при нем были обнаружены нож и сверток с веществом, предположительно наркотическим. Теперь нарушителю предстоит провести 10 суток в изоляторе временного содержания, где он сможет поразмыслить о последствиях своего опасного «шопинга».

