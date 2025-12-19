Скорая вмешалась в дорожный конфликт — чем обернулся для дебошира спор с медиками на дороге? Видео

В Новокузнецке бригада скорой помощи стала свидетелем конфликта на дороге. Медики решили вмешаться в ситуацию, но дебошир продемонстрировал свое недовольство, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал региональной полиции.

По информации ведомства, мужчина преградил дорогу автомобилистке. Он вышел из машины, жестикулировал, кричал. Женщина-водитель призналась, что совершенно не понимала, в чем была претензия. В момент ссоры мимо проезжала бригада скорой помощи. Медики остановились, чтобы предложить женщине помощь. Они убедились, что никаких увечий у нее нет и хотели уехать.

По данным ведомства, конфликтующий мужчина начал препятствовать дальнейшему следованию авто. Кадры сняли очевидцы. Они распространили их в соцсетях. Сотрудники правоохранительных органов во время мониторинга Сети выявили записи. Они установили, что конфликтующий водитель — 35-летний местный житель.

«Сотрудники госавтоинспекции составили в отношении виновника конфликта протоколы по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", ч. 1 и ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ "Нарушение правил маневрирования"», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве указали, что водитель заплатил штраф в размере 2 тыс. руб.

