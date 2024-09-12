Деятельность крупной нарколаборатории пресекли в Подмосковье

В Подмосковье пресекли деятельность крупной нарколаборатории. Ее организатора задержали полицейские и сотрудники ОМОН «Пересвет» ГУ Росгвардии по Московской области, передает пресс-служба ведомства.

Производство запрещенных веществ 27-летний житель столицы организовал на арендованном складе. Наркотики злоумышленник разложил по тайникам в лесу на территории Сергиева Посада.

Из незаконного оборота изъяли девятнадцать килограммов наркотиков, оборудование для их производства, прекурсоры и полуготовый товар массой около сорока килограммов.

Также был задержан 31-летний житель Нижнего Новгорода, он пытался забрать одну из закладок.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.