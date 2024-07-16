Деятельность подпольного швейного цеха пресекли в Раменском округе

Сотрудники подмосковной полиции пресекли деятельность подпольного швейного цеха по пошиву спортивной одежды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В ходе отработки полученной оперативной информации полицейскими установлено, что уроженец одной из азиатских стран в подвале административного здания, расположенного в деревне Островцы, организовал нелегальное швейное производство спортивной одежды с использованием логотипов якобы известных торговых марок.

Так, при проведении мероприятий сотрудниками полиции в помещении было обнаружено и изъято более полутора тысяч товаров, готовых к продаже, а также тринадцать швейных машинок, прессы и клише. По предварительным данным, причиненный компании-правообладателю ущерб превысил полтора миллиона рублей.

Пошивом одежды занимались 12 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии, которые не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности и нелегально находились на территории РФ. Все рабочие проживали в цехе в антисанитарных условиях. Сотрудниками полиции в отношении нелегалов составлены административные протоколы по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ.