Деятельность цеха по производству хлебобулочных изделий проверили в подмосковном Реутове

Сотрудниками полиции МУ МВД России «Балашихинское» в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия проверен цех по изготовлению хлебобулочных изделий, расположенный на территории промышленной зоны в Реутове. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Так, удалось выяснить, что на производстве трудились пятнадцать уроженцев одной из Республик Средней Азии, которые осуществляли свою трудовую деятельность без соответствующих разрешительных документов.

В отношении всех нелегальных мигрантов за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации составлено семнадцать административных протоколов по ст. 18.8 и ст. 18.10 КоАП РФ. При этом на каждого из них наложили штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

Отмечается, что по решению суда четверых правонарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан для того, чтобы обеспечить их контролируемый выезд из страны. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление организатора незаконной миграции.

Ранее стало известно, что рабочий погиб из-за падения металлического профиля на стройке в Подмосковье.