Рабочий погиб из-за падения металлического профиля на стройке в Подмосковье
«МК»: сварщик погиб из-за падения профиля на стройке в Подмосковье
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
Электрогазосварщик погиб из-за падения на него металлического профиля на стройке в Подмосковье, сообщил «Московский комсомолец».
По информации издания, трагедия произошла из-за того, что рабочий случайно задел профиль, когда передвигал строительные леса.
Мужчину доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти. Погибший, по данным журналистов, был уроженцем Таджикистана.
Ранее сообщалось, что на цементном заводе в подмосковной Коломне погиб рабочий, получивший травму головы.