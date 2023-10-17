Рабочий погиб из-за падения металлического профиля на стройке в Подмосковье

Электрогазосварщик погиб из-за падения на него металлического профиля на стройке в Подмосковье, сообщил «Московский комсомолец» .

По информации издания, трагедия произошла из-за того, что рабочий случайно задел профиль, когда передвигал строительные леса.

Мужчину доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти. Погибший, по данным журналистов, был уроженцем Таджикистана.

Ранее сообщалось, что на цементном заводе в подмосковной Коломне погиб рабочий, получивший травму головы.