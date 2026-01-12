Дело из коллектора: как в Югре через 15 лет нашли убийцу 12-летней девочки из Нягани

Трагедия произошла в Нягани. 30 апреля 2011 года тело ребенка без признаков жизни было найдено на дне водосточного коллектора. Несмотря на все усилия, следствию долгое время не удавалось выйти на след преступника, и дело фактически оказалось «замороженным». Прорыв наступил спустя почти 15 лет, когда современные криминалистические методы позволили установить личность предполагаемого убийцы. Мужчине были заочно предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: 105 (убийство), 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера). Он был объявлен в международный розыск. В октябре 2025 года 39-летнего подозреваемого удалось обнаружить на территории соседней Свердловской области, после чего его доставили в Югру. В настоящее время обвиняемый содержится в следственном изоляторе. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, что дает надежду на то, что спустя полтора десятилетия семья погибшей девочки и общественность наконец увидят справедливое наказание для преступника.