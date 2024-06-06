Дело о гибели четырех девушек в ДТП в Подмосковье передано в СК

МВД передало в следователям дело о гибели четырех девушек в ДТП на трассе в Подмосковье, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Фигурантом стал молодой человек, который управлял машиной, не имея водительских прав. В автомобиле в момент аварии находились пять несовершеннолетних девушек.

В какой-то момент водитель не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в дерево. В результате четыре несовершеннолетние погибли, еще одна — госпитализирована.

Водителя задержали. Назначен ряд экспертиз, в том числе авто-техническая.