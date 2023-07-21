Дело о хищении спецтехники за 3,5 миллиона рублей в Щелково передано в суд

Подмосковная прокуратура направила в суд уголовное дело о краже дорогостоящей спецтехники в одном из садовых товариществ в Щелково.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, преступление произошло в марте этого года. Злоумышленники тайно проникли в гараж на садовом участке. Они использовали специальное оборудование, которое могло программировать электронные ключи.

Из гаража были похищены два снегоболотохода общей стоимостью почти 3,5 миллиона рублей. Уточняется, что дело рассмотрит Щелковский городской суд.

Ранее сообщалось, что житель городского округа Ступино пойдет под суд за убийство своей семьи: супруги и троих детей.