В Подмосковье будут судить мужчину, инсценировавшего убийство супруги и детей под бытовой взрыв газа

Прокуратура направила в суд уголовное дело против жителя Подмосковья, который обвиняется в убийстве своей семьи. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Преступление произошло в апреле прошлого года в одной из квартир городского округа Ступино. По данным следователей, мужчина решил убить своих супругу и детей из-за частых семейных ссор. Убийство он инсценировал под бытовой взрыв газа.

Установлено, что обвиняемый заткнул детским одеялом вентиляционное отверстие кухни, открыл все газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку газа к плите, спрятался в туалетной комнате и поджог зажигалкой газовоздушную смесь.

В результате взрыва погибли шесть человек, в том числе трое детей. Также пострадали еще четверо жителей многоквартирного дома, они получили тяжелые травмы. Ущерб, причиненный собственникам квартир, составил почти шестьсот миллионов рублей.

В пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области сообщили, что сложность в расследовании заключалась в том, что на всех этапах следствия мужчина выдвигал различные версии произошедшего. Сотрудники ведомства провели свыше трехсот допросов, очные ставки и около сорока экспертиз.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Дело рассмотрит Московский областной суд.

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