Дело о неисполнении родительских обязанностей возбудили после видео девочки о теракте в Crocus City Hall
Фото: [ГСУ СК России по МО]
Уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей возбудили после публикации в интернете видеозаписи с участием несовершеннолетней, содержащей оправдание теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.
На видеозаписи запечатлено асоциальное поведение девочки-подростка и факты употребления ей спиртного.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В органы МВД было направлено поручение о сборе характеризующего материала на семью.