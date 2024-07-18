Дело о незаконном обороте наркотиков направили в суд в подмосковном Клину

Следственный отдел ОМВД России по городскому округу Клин завершил предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Напоминаем, что ранее в мае сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали ранее судимого за кражу 36-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств.

Так, в ходе обыска квартиры злоумышленника полицейские обнаружили два свертка с неизвестным веществом. Тогда фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее же время материалы уголовного дела направлены в Клинский городской суд для рассмотрения по существу.