Дело о расстреле на лестничной клетке: в Петербурге задержан новый подозреваемый спустя 22 года

Утром 29 декабря в Санкт-Петербурге состоялось новое громкое задержание в рамках старого уголовного дела. Силовики провели обыск в квартире заместителя главы муниципального образования «Дачное» Игоря Заболотного. Ему вменяют организацию тройного убийства, совершённого более 20 лет назад, пишет « Фонтанка ».

По данным следствия, в июне 2003 года в Петербурге были убиты генеральный директор и собственник ВНИИ «Гидролиз» Евгений Дорфман, его супруга и охранник. Все они были расстреляны на лестничной площадке.

Интересно, что нынешний глава МО «Дачное» Вадим Сагалаев в 2004 году стал владельцем и руководителем этого самого института. По информации издания «Фонтанка», дела в отношении Сагалаева (задержанного ранее) и Заболотного объединены в одно производство.

Расследованием занимается мощная следственная бригада, в которую входят сотрудники отдела криминалистического сопровождения по СЗФО СК РФ, СК по Санкт-Петербургу, Управления «М» ФСБ и Управления уголовного розыска ГУ МВД по городу.

Как и Сагалаев, Игорь Заболотный задержан на 48 часов. Расследование убийства, которое оставалось нераскрытым два десятилетия, вышло на новый этап.

