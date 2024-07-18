Дело о теракте возбудили против студентки, которая подожгла полицейскую машину в Подмосковье

Дело о теракте возбудили в Подмосковье после поджога полицейской машины. Фигуранткой стала двадцатилетняя студентка, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, девушка приехала на территорию Электроуглинского отдела полиции, взяв с собой бутылку с зажигательной смесью. Полыхающий автомобиль заметили местные жители. Поджигательница была оперативно задержана. Она заявила правоохранителям, что совершила поджог по указанию третьих лиц.

В настоящее время устанавливаются организаторы преступления. В ходе обыска в квартире подозреваемой были изъяты канистра, телефон и другие гаджеты. Назначен ряд экспертиз. В ближайшее время фигурантке предъявят обвинение и изберут меру пресечения.