Дело об избиении детей на площадке в Подмосковье поставили на контроль в центральном аппарате СК

Дело об избиении женщиной двух девочек на детской площадке в Подмосковье поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

О ходе расследования будет доложено председателю СКР Александру Бастрыкину, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошел в поселке под Подольском. В полицию с заявлением обратился местный житель. По его словам, трое детей поссорились между собой. В результате мама одного из них ударила двух других.

Также известно, что родители несовершеннолетних пострадавших доставили своих детей в больницу, госпитализация им не потребовалась.