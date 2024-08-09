Дело возбудили против жителя Подмосковья, который поджег возлюбленную в ходе ссоры

В Подмосковье возбудили уголовное дело против мужчины, который подозревается в покушении на убийство сожительницы, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Все произошло в среду в одной из квартир поселка Биокомбината. Фигурант в ходе бытовой ссоры избил возлюбленную, а затем вылил на нее средство для розжига углей и поджег.

Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. У пострадавшей многочисленные ожоги лица и тела.

Ранее в подмосковном Королеве задержали двоих мужчин, которые похитили девушку и вымогали у нее деньги.