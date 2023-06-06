Дело возбудили в Клину после гибели работницы хлебокомбината в станке для перемешивания теста
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В Клину возбудили уголовное дело после того, как на местном хлебокомбинате погибла одна из сотрудниц. Как сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью, женщину насмерть сдавило станком для перемешивания теста.
По данным ведомства, тело женщины нашли в производственном цеху. Причиной ее смерти стало сдавление тела металлическими элементами электромеханического станка.
В рамках расследования будет проведена судебная экспертиза охраны труда.
Сотруднице было 56 лет. Она работала тестоведом. Согласно предварительной версии, женщина получила смертельные травмы во время очистки оборудования.