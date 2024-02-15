Дело возбудили в Подмосковье по факту преступных действий сотрудников частного дома престарелых

Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг в частном доме престарелых в Красногорске, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Установлено, что сотрудники пансионата совершали противоправные действия в отношении одной из пенсионерок, что привело к ухудшению состояния здоровья пожилой женщины. Ее госпитализировали.

В настоящее время в частном доме престарелых проходят обыски, следователи допрашивают свидетелей и потерпевших.

Проверку по факту произошедшего также начала прокуратура Московской области. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.