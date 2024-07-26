Дело возбудили в Подольске из-за невыплаты зарплаты работникам клининговой компании

Уголовное дело возбудили в Подольске из-за невыплаты зарплаты работникам коммерческой организации по оказанию клининговых услуг в нежилых помещениях.

Без заработной платы на продолжительное время остались двести сотрудников компании, размер задолженности превысил семь миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следствие установило, что заработную плату людям не выплачивали в период сентября 2023 года по май 2024 года. Расследование продолжается. Проводятся допросы и осуществляется выемка соответствующей документации.

О нарушении трудовых прав со стороны руководства фирмы стало известно после обращения работников в прокуратуру, уточнили, в свою очередь, в пресс-службе надзорного ведомства.

Результаты расследования дела контролирует Подольская городская прокуратура.