Свыше 2 тыс. детей прошли лечение зубов под наркозом в Московской области с начала года

Свыше 2 тыс. детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковья с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В некоторых случаях лечение зубов под местной анестезией для ребенка невозможно — например, из-за возраста или особенностей состояния здоровья. В таких ситуациях врачи используют общий наркоз, который позволяет провести необходимое лечение в комфортных и безопасных для маленького пациента условиях», — напомнил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Лечение под наркозом доступно в пяти медучреждениях региона: в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, а также в Одинцовской больнице и НИКИ детства.

Лечение доступно бесплатно по полису ОМС при наличии показаний. Получить направление можно у своего лечащего врача.

Развитие сферы здравоохранения соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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