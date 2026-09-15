Учащимся вузов и колледжей Подмосковья напомнили о возможности присоединиться к студенческим отрядам

В Министерстве образования Московской области напомнили учащимся вузов и колледжей Подмосковья о возможности присоединиться к студенческим отрядам. Сегодня на базе 56 образовательных учреждений региона работает 208 таких объединений.

Участники студенческих отрядов в течение всего года проходят образовательные программы, организуют мероприятия, реализуют собственные проекты, занимаются творчеством и спортом, участвуют в добровольческих и патриотических акциях.

«Для первокурсника особенно важно достаточно быстро найти свое место в студенческой среде и людей, с которыми ему интересно развиваться. Отряд дает такую возможность: кто-то начинает заниматься творчеством или медиа, кто-то пробует себя как организатор, участвует в добровольческих проектах, а со временем берет ответственность за команду», — отметил командир студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалев.

К примеру, весной 2026 года 120 активистов приняли участие в Школе командного состава «Связаны делом». Участниками зимнего этапа акции «Снежный десант РСО» в 2026 году стали свыше 500 студентов из более чем 40 образовательных учреждений региона.

Развитие и поддержка волонтерской и добровольческой деятельности соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о растущей роли колледжей.