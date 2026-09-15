Почему нельзя постоянно заливать по 5-10 литров бензина: чем опасны короткие дозаправки

Многие автомобилисты предпочитают не заправлять полный бак, а заливать бензин небольшими порциями по 5-10 литров, чтобы хватило до следующей поездки или ближайшей АЗС. Однако постоянная езда с почти пустым баком может ускорить износ отдельных элементов топливной системы. О том, чем такая привычка опасна для автомобиля, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

«Сама по себе заправка небольшим количеством топлива не может повредить автомобилю. Проблема начинается тогда, когда водитель постоянно ездит практически на резерве и ждет, пока загорится лампочка. При низком уровне топлива увеличивается риск перегрева и ускоренного износа топливного насоса», — объяснил Егоров.

По словам эксперта, бензонасос во многих автомобилях расположен непосредственно в баке, а топливо помогает отводить от него тепло. Когда бензина остается совсем мало, насос работает в менее благоприятных условиях. Особенно нежелательно доводить машину до ситуации, когда она начинает терять подачу топлива на поворотах, подъемах или при резком ускорении.

«Есть и еще один момент: при постоянно низком уровне топлива водитель фактически лишает себя нормального запаса хода. Если неожиданно возникнет пробка, объезд или придется долго искать работающую АЗС, можно оказаться в ситуации, когда автомобиль остановится гораздо раньше, чем рассчитывал водитель. Поэтому я бы не советовал превращать заправку на 5-10 литров в постоянную привычку», — отметил Егоров.

Эксперт порекомендовал не ждать полного опустошения бака и периодически заправлять автомобиль хотя бы до заметного среднего уровня. При этом заливать каждый раз полный бак вовсе не обязательно: главное — не превращать езду с минимальным количеством топлива в обычный режим эксплуатации.

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