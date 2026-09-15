Неожиданный козырь Пхеньяна: какую помощь КНДР может дать России

Поддержка Пхеньяна для Москвы важна не только возможным военным сотрудничеством, но и политической позицией на международной арене. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, какое значение имеет союз с КНДР и почему именно политическая поддержка может оказаться одним из ключевых факторов.

Сенатор подчеркнул, что значение позиции Пхеньяна в текущей ситуации выходит далеко за рамки отдельных направлений взаимодействия. Речь в первую очередь идет о сотрудничестве, связанном с вопросами безопасности и ситуацией в зоне боевых действий. При этом парламентарий обратил внимание на политическую составляющую отношений Москвы и Пхеньяна. По его словам, КНДР демонстрирует понимание причин конфликта на Украине и целей России в вопросе его урегулирования.

«Значение политической поддержки КНДР в этой ситуации трудно переоценить», — заявил сенатор.

Косачев подчеркнул, что подобная позиция сегодня характерна для ограниченного числа государств. По его словам, поддержка со стороны Пхеньяна важна для России не только с точки зрения практического взаимодействия, но и как проявление дипломатической солидарности.

«Это государство демонстрирует понимание и первопричин кризиса, и целей России в части, касающейся его разрешения и окончательного урегулирования. Вот это позиция свойственна недостаточно большому количеству стран», — сказал зампред Совфеда.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке России и выразил уверенность в ее победе. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося развития отношений между двумя странами.

Тем временем Тайвань решил рекордно увеличить расходы на оборону на фоне роста напряженности с Китаем. Остров впервые планирует направить на военные нужды более триллиона тайваньских долларов — около $31,5 млрд, что уже вызвало резкую реакцию Пекина. Сенатор РФ Григорий Карасин заявил, что такие шаги могут привести к ответной реакции Китая.