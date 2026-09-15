Неизвестные бросили плед в Дору во время ее выступления

Неизвестные бросили черный плед в певицу Дору (настоящее имя — Дарья Шиханова) во время ее выступления на теплоходе, сообщает Super. Он попал прямо ей в голову и накрыл артистку.

Отмечается, что Доре пришлось выбираться из-под пледа прямо во время выступления. Несмотря на неожиданную ситуацию, певица не стала скандалить, а спокойно и с улыбкой продолжила петь.

Видео с инцидентом позже появилось в социальных сетях. Пользователи в комментариях осудили поступок человека, бросившего вещь на сцену, отметив, что такие действия могут быть опасны для исполнителя. Многие поддержали Дору и похвалили ее за выдержку и профессионализм.

Ранее Дора уже оказывалась в неприятной ситуации. В прошлом году неизвестный пытался проникнуть в квартиру певицы в костюме Человека, а до этого сталкер отправлял ей цветы и подарки.

Ранее сообщалось, что у дома матери Ким Кардашьян задержали сталкера.