От испуга до Курского вокзала: собака из Подмосковья случайно стала пассажиркой электрички и нашла сотни друзей

Вечер в подмосковном городе обернулся для Галины Игнатовой потерей любимицы. Собаку по кличке Боня напугали резкие хлопки на улице — животное сорвалось с места и умчалось прочь. Хозяйка с домочадцами принялась искать питомца, обходила окрестности и звала его, однако найти беглянку сразу не удалось, сообщил REGIONS.

«Однако долго оставаться незамеченной у нашей обаятельной Бони не получилось. Она невероятно ласковая, ручная и воспитанная. Поняв, что громкие звуки остались позади, Боня выбралась из укрытия», — рассказала REGIONS Галина.

Испуганный пес инстинктивно потянулся туда, где людно и тепло. Боня добралась до станции Вохна, проскользнула на платформу и оказалась в вагоне электрички, следовавшей в Москву. Спрятавшись под сиденьем, собака затаилась и пыталась отдышаться. Как рассказала Галина, один из пассажиров заметил, что Боня робко заглядывала людям в глаза.

«Мы мгновенно растаяли: кто-то достал из сумки бутерброд, чтобы угостить дрожащую потеряшку, кто-то заботливо гладил ее за ушком. К спасательной операции подключилась и локомотивная бригада: железнодорожники сразу поняли, что домашняя любимица потерялась, и решили во что бы то ни стало не дать ей пропасть в огромном мегаполисе», — рассказала очевидец Раиса Егонян.

К прибытию на Курский вокзал собака успела расположить к себе окружающих. Работники железной дороги передали путешественницу сотрудникам вокзальных служб и транспортной полиции. Те окружили животное заботой, дали воды и держали в тепле, пока решался вопрос о ее дальнейшей судьбе.

«Тем временем я не находила себе места: в соцсетях и местных пабликах уже вовсю крутилось объявление с фотографией потеряшки. Информация разлетелась моментально. Вскоре Боню по маршруту следования перевезли на Белорусский вокзал, где ее передали на передержку в Новогиреево. Когда звонок наконец раздался, и на том конце провода мне сообщили: „Ваша путешественница у нас, в целости и сохранности!“, радости не было предела. Встреча на вокзале получилась невероятно трогательной: Боня радостно виляла хвостом и облизывала меня, заплаканную от счастья. А полицейские и машинисты, успевшие всем сердцем привязаться к милому созданию за время этой суматохи, признались, что теперь будут по ней искренне скучать», — добавила Галина.

История закончилась хорошо и напомнила о простой вещи: без неравнодушных людей такие случаи вряд ли заканчивались бы благополучно.

«Спасибо каждому чуткому человеку, машинистам и сотрудникам вокзалов за то, что помогли потерявшемуся хвостику благополучно вернуться в родной дом!» — сказала Галина.

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