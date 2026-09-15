В Госдуме рассказали, какую военную технику Северная Корея может поставить России

КНДР может предложить России не только политическую поддержку , но и широкий спектр военного сотрудничества, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, особенность Пхеньяна как партнера заключается в совместимости вооружений и наличии собственной современной оборонной промышленности.

Депутат подчеркнул, что КНДР является одним из немногих государств, которые оказывают России прямую военную поддержку. По словам парламентария, важным фактором является то, что северокорейская армия во многом построена на советских стандартах, что упрощает взаимодействие вооружений и техники.

«КНДР — единственный наш союзник, который направил на помощь России свои войска. Что касается технической поддержки, то тут весьма неплохо, что вся северокорейская армия оснащена по советским стандартам, то есть совместима с нашими», — рассказал Журавлев.

Депутат отметил, что благодаря этому Пхеньян потенциально может поставлять широкий спектр вооружений и боеприпасов, включая артиллерийскую номенклатуру. По его словам, отдельный интерес представляют северокорейские ракетные разработки.

«Наиболее значимым приобретением могли бы для нас стать новые баллистические KN-30. Их боевая часть оценивается в 2,5 тонны, что позволяет наносить удары по особо защищенным целям», — заявил Журавлев.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко/Сгенерировано нейросетью ]

Кроме того, депутат обратил внимание на реактивные системы залпового огня KN-09 калибра 300 мм и M-1991 калибра 240 мм. По его словам, существуют данные, что некоторые из этих систем уже используются российскими военными. Отдельно Журавлев упомянул противотанковые ракетные комплексы «Пульсаэ-4». По словам депутата, эти системы уже применяются российскими подразделениями, а лидер КНДР Ким Чен Ын поручил увеличить их производство, что говорит о высокой востребованности этих систем. При этом Журавлев подчеркнул, что речь идет не о поставках устаревшей техники. По его словам, КНДР обладает развитой оборонной промышленностью и производит современные образцы вооружения.

«Это не просто покупка армейского вторсырья — КНДР делает действительно отличную и современную военную технику», — сказал депутат.

Возвращение России в G20 может стать не только дипломатическим сигналом, но и возможностью вновь участвовать в обсуждении мировой экономической повестки. Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что за встречами в рамках «двадцатки» могут стоять конкретные переговоры по экономическим вопросам и будущему санкционного режима.