В Подмосковье за пять лет отремонтировали и установили более 13 тыс. опор линий электропередачи
Свыше 13 тыс. опор ЛЭП отремонтировали и установили в Подмосковье с 2021 года
Фото: [Россети Московский регион]
В Подмосковье за пять лет отремонтировали и установили более 13,2 тыс. опор линий электропередачи. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
Также за указанный период в регионе отремонтировали и установили свыше 2,4 тыс. трансформаторных подстанций, расчистили от растительности более 3 тыс. га трасс.
«Программы техобслуживания и ремонта электросетей в Московской области нацелены на обеспечение допустимых параметров работы линий, исключение повреждений из-за износа, повышение надежности электроснабжения и сокращение сбоев», — отметил глава министерства Сергей Воропанов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.