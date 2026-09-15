В Подмосковье за пять лет отремонтировали и установили более 13 тыс. опор линий электропередачи

В Подмосковье за пять лет отремонтировали и установили более 13,2 тыс. опор линий электропередачи. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Также за указанный период в регионе отремонтировали и установили свыше 2,4 тыс. трансформаторных подстанций, расчистили от растительности более 3 тыс. га трасс.

«Программы техобслуживания и ремонта электросетей в Московской области нацелены на обеспечение допустимых параметров работы линий, исключение повреждений из-за износа, повышение надежности электроснабжения и сокращение сбоев», — отметил глава министерства Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.