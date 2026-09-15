Насморк довел до трепанации: в Сургуте врачи вскрыли череп пациенту

Четыре месяца самостоятельного лечения насморка обернулись для 21-летнего жителя Сургута трепанацией черепа — воспаление расплавило кость, добралось до мозга и едва не стоило ему жизни. Об этом сообщает Lenta.ru.

Сургутская клиническая травматологическая больница сообщила о случае, который медики называют показательным. Молодой человек поступил в тяжелом состоянии с жалобой на банальный насморк. Однако оториноларингологи сразу заподозрили неладное, а компьютерная томография подтвердила худшие опасения. Хронический фронтит разрушил стенку лобной пазухи, сформировался абсцесс, отек головного мозга. Воспалительный процесс буквально расплавил кость, распространился на твердую мозговую оболочку и вещество мозга.

Пациенту экстренно прочистили пазухи носа, но консилиум решил, что без операции на мозге не обойтись. Нейрохирурги выполнили трепанацию черепа и санацию гнойного очага. На следующий день вскрыли правую лобную пазуху, удалив обломки кости, прожилки гноя и грибковые массы. Только после этого состояние удалось стабилизировать.

Сейчас мужчина выписан, но впереди у него долгое восстановление и амбулаторное лечение.

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