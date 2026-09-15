На 99-м году жизни умерла актриса Галина Яблонская

Умерла после тяжелой болезни на 99-м году жизни советская и украинская актриса Галина Яблонская, сообщил VOICE со ссылкой на писателя и драматурга Василия Неволова.

Актриса посвятила сцене более 70 лет жизни. Яблонская была легендой Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Ее голос, присутствие и отношение к театру навсегда останутся частью истории театра, говорится в некрологе.

Яблонская родилась 2 января 1928 года в Умани. Ее мать была актрисой, а отчим — актером и режиссером. Впервые на театральную сцену она вышла в шестилетнем возрасте. В 1982 году Яблонскую удостоили звания народной артистки УССР.

Артистка вошла в Национальный реестр рекордов Украины за «Самый длительный период выступлений на театральной сцене». Одной из ее главных работ стала главная роль Олеси Богдановны в спектакле «Одинокая леди», сотый показ которого состоялся в феврале 2020 года. На сцену театра она выходила до глубокой старости и лишь в последние два года жизни перестала участвовать в спектаклях.

Яблонская также снималась в кино, в ее фильмографии — проекты «Не суждено», «Уступи место», «Поединок», «Долой стыд!» и другие.

Актриса дважды состояла в браке: с первым мужем-актером она развелась в первые годы работы в Киеве, а второй супруг был пилотом. От второго супруга Яблонская родила двоих детей.

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