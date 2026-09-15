В следственных изоляторах и ПФРСИ Подмосковья будут работать девять избирательных участков

Девять избирательных участков откроют в следственных изоляторах и ПФРСИ Подмосковья в период выборов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В голосовании также смогут принять участие осужденные, подозреваемые и обвиняемые, которые находятся под контролем уголовно-исполнительной инспекции, и осужденные, которые отбывают наказание в виде принудительных работ.

Большинство осужденных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся под контролем уголовно-исполнительной инспекции, смогут проголосовать на избирательных участках по месту жительства. Граждан под домашним арестом посетят представители избирательных комиссий.