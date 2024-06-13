Дело журналиста-шпиона Гершковича передали в суд

Уголовное дело журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, передано на рассмотрение в Свердловский областной суд, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

По его словам, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение.

Следствие установило, что журналист собирал в Свердловской области секретную информацию о работе предприятия «Уралвагонзавод», на котором выпускалась военная техника.

Иванов подчеркнул, что «незаконные действия совершались Гершковичем с соблюдением тщательных мер конспирации».

Ранее Владимир Путин в беседе с журналистом Такером Карлсоном не исключил возможности того, что Гершкович может быть обменян на кого-то из российских граждан, осужденных в США.