Дело журналиста-шпиона Гершковича передали в суд
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Уголовное дело журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, передано на рассмотрение в Свердловский областной суд, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.
По его словам, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение.
Следствие установило, что журналист собирал в Свердловской области секретную информацию о работе предприятия «Уралвагонзавод», на котором выпускалась военная техника.
Иванов подчеркнул, что «незаконные действия совершались Гершковичем с соблюдением тщательных мер конспирации».
Ранее Владимир Путин в беседе с журналистом Такером Карлсоном не исключил возможности того, что Гершкович может быть обменян на кого-то из российских граждан, осужденных в США.